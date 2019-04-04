4 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая, комфортная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 4 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +9…+11°, в Подмосковье +7…+12°. Атмосферное давление понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба.