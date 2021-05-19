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Общество     19.05.2021 08:59

Конец мая и начало лета в Москве будут прохладными

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Теги:  погода  прогноз погоды 

19 мая. Mossovetinfo.ru — До конца мая в Москве ожидается прохладная погода с небольшими дождями, температура будет находится в пределах климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, до конца месяца короткие весенние дожди будут идти в Москве практически каждый день. При этом, температура воздуха в дневное время ожидается в районе 18-23 градусов тепла, а по ночам она будет опускаться до +7.. +12 градусов.

Примерно такая же погода ожидается и в первые дни июня, сильной жары не ожидается, погода будет умеренной, даже где-то прохладной.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 мая, аномальная жара в Москве сменится грозовыми дождями, которые принесут похолодание.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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