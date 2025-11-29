Контрнаступление под Москвой в 1941 году укрепило веру в Победу - Собянин

5 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, отметил, что это событие придало силы всему народу и укрепило веру в Победу, пожелал бодрости духа, здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго.



«В те суровые декабрьские дни 1941 года под стенами столицы решалась судьба страны и всего мира. Первый крупный успех в ходе Великой Отечественной войны придал нашему народу силы и укрепил веру в Победу над фашистами.

Спустя десятилетия память вновь возвращает нас на последний рубеж. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шёл в атаку по заснеженным подмосковным полям», - сообщил Собянин в своем телеграм канале.



»Всегда будем благодарны героическому поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшему родную землю. Наследие победителей священно для нынешних и последующих поколений», также подчеркнул мэр столицы.