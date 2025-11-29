Другие материалы
-
Общество
05.12.2025, 10:51
Контрнаступление под Москвой в 1941 году укрепило веру в Победу - Собянин
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с 84-й годовщиной начала контрнаступления ...
-
Общество
02.12.2025, 07:51
Поправки в Госдуму о бесплатной парковке возле своих домов внесены СР
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Парковки возле своих домов а также возле социальных учреждений должны быть для жителе...
-
Общество
29.11.2025, 06:03
В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Покупатель, потерявший квартиру из-за оспаривания сделки по так называемой схеме Долин...