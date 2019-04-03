3 апреля. Mossovetinfo.ru – В КПРФ определились с кандидатами, которые пойдут на выборы в Мосгордуму в сентябре текущего года, сообщает «Коммерсантъ».
Коммунисты выставят своих кандидатов во всех 45 одномандатных округах. Кандидаты определялись по результатам социологических исследований. При этом план избирательной компании каждого кандидата будет определятся его штабом.
Среди кандидатов, которые пойдут на выборы от КПРФ, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, внук лидера партии Леонид Зюганов, супруга лидера «Левого фронта» Анастасия Удальцова, адвокат Дмитрий Аграновский, действующие депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин и Елена Шувалова.
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