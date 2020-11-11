 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     13.11.2020 10:49

Кремль: в «деле Навального» вопросов больше, чем ответов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Алексей Навальный 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – В деле с якобы отравлением блогера Алексея Навального вопросов больше, чем ответов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия хочет установить истину в этом деле, однако в этом желании не получает никакой помощи, в том числе и от самого Навального.

«Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины, что же произошло, помогите нам в этом, если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы. Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет...» - заявил Песков в интервью RT.

Песков также заявил, что и с самим заболеванием Навального также есть много вопросов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ввела зеркальные санкции в отношении чиновников из стран ЕС из-за инцидента с Алексеем Навальным.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.

Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «пустым шумом».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Алексей Навальный 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:13 В России У московского «Международного коммерческого банка» отозвали лицензию

11:07 В России В России зафиксировано максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

10:49 Общество Кремль: в «деле Навального» вопросов больше, чем ответов

10:12 Власть Пресс-конференция с Владимиром Путиным, скорее всего, состоится 17 декабря - СМИ

19:30 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы объяснил закрытие ночных заведений из-за коронавируса

Актуальные материалы

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru