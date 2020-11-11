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Общество
13.11.2020, 10:49
Кремль: в «деле Навального» вопросов больше, чем ответов
13 ноября. Mossovetinfo.ru – В деле с якобы отравлением блогера Алексея Навального вопросов больше, чем ответов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По слова...
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Общество
12.11.2020, 16:33
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, с 21:00 ...
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Общество
11.11.2020, 10:11
За курсом валют следят более 60% россиян - опрос
11 ноября. Mossovetinfo.ru – За курсом рубля по отношению к основным валютам более или менее регулярно следит более 60% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучени...