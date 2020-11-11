13 ноября. Mossovetinfo.ru – В деле с якобы отравлением блогера Алексея Навального вопросов больше, чем ответов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По словам Пескова, Россия хочет установить истину в этом деле, однако в этом желании не получает никакой помощи, в том числе и от самого Навального.



«Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины, что же произошло, помогите нам в этом, если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы. Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет...» - заявил Песков в интервью RT.



Песков также заявил, что и с самим заболеванием Навального также есть много вопросов.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ввела зеркальные санкции в отношении чиновников из стран ЕС из-за инцидента с Алексеем Навальным.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.



Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «пустым шумом».