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Общество     19.05.2021 18:34

КС разрешил не согласовывать с властями серию одиночных пикетов

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Теги:  Конституционный суд  пикет  согласование 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Серию одиночных пикетов не нужно согласовывать с властями, если в них принимает участие не более одного человека в день, такое разъяснение дал Конституционный суд по делу жительницы Казани Ирины Никифоровой.

В постановлении КС указано, что привлекать к ответственности организаторов пикетов можно только в том случае, если в рамках одного пикета они выводят на улицу несколько человек.

В феврале 2020 года Никифорова организовала протест против строительства мусоросжигательного завода в виде серии одиночных пикетов у здания правительства Татарстана. В каждом пикете принимал участие один человек, однако Никифорову привлекли к ответственности за организацию несанкционированных акций. Никифорова не согласилась с этим решение и подала заявление в Конституционный суд.

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Теги: 
Конституционный суд  пикет  согласование 

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