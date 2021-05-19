КС разрешил не согласовывать с властями серию одиночных пикетов

19 мая. Mossovetinfo.ru — Серию одиночных пикетов не нужно согласовывать с властями, если в них принимает участие не более одного человека в день, такое разъяснение дал Конституционный суд по делу жительницы Казани Ирины Никифоровой.



В постановлении КС указано, что привлекать к ответственности организаторов пикетов можно только в том случае, если в рамках одного пикета они выводят на улицу несколько человек.



В феврале 2020 года Никифорова организовала протест против строительства мусоросжигательного завода в виде серии одиночных пикетов у здания правительства Татарстана. В каждом пикете принимал участие один человек, однако Никифорову привлекли к ответственности за организацию несанкционированных акций. Никифорова не согласилась с этим решение и подала заявление в Конституционный суд.