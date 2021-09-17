Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
09:07 Общество Кто может получить призы за голосование на выборах 17-19 сентября 2021 года
08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок
08:28 Общество Как проголосовать онлайн на выборах 2021 года
08:00 Город (Москва и область) Выборы 17-19 сентября. В Москве открылись избирательные участки
00:33 Город (Москва и область) Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200
08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок
09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов