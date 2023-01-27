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Общество     27.01.2023 07:46

Легализовать выполненную перепланировку без штрафа можно в Москве до конца года

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Теги:  Москва  перепланировка  легализация  запрещение 

27 января. Mossovetinfo.ru - По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания.

В то же время Бирюков напомнил, что, согласно действующему законодательству, собственник обязан вначале согласовать перепланировку в Мосжилинспекции и только после получения соответствующего разрешения приступать к выполнению утвержденных работ.

Ряд работ при перепланировке запрещены. В том числе снос несущих стен, увеличение санузла или кухни за счет площади комнат, объединение лоджии или балкона с жилой комнатой, уменьшение вентиляционного короба и другие. Всего в списке запрещенных работ при перепланировке 26 пунктов.

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Теги: 
Москва  перепланировка  легализация  запрещение 

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