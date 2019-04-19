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Общество     19.04.2019 13:42

Летнее тепло придет в Москву на следующей неделе

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Теги:  погода 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – По-настоящему летнее тепло придет в Москву на следующей неделе, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в течение недели в Москве ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха в дневное время будет подниматься до +18…+23°, а местами до +25°. Такие температуры превышают климатическую норму на 7-8 градусов и характерны для конца мая – начала июня.

При этом в ночное время температура воздуха по-прежнему будет апрельской, термометры по ночам будут показывать +3…+8°.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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