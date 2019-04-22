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Общество     22.04.2019 12:51

Летнее тепло придет в Москву в середине недели

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Теги:  погода  потепление 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Летнее тепло ожидается в Москве в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение всей рабочей недели в Москве ожидается аномальное тепло. В начале недели в дневное время температура будет подниматься до +18...+19°, что почти на 8 градусов выше апрельской нормы.

Начиная со среды температура воздуха будет подниматься еще выше: до +21...+23°. Такие температуры характерны не для весны, а для июня или июля.


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Карта места

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Теги: 
погода  потепление 

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