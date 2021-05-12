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Общество     12.05.2021 13:01

Летняя жара придёт в Москву 17 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  жара 

12 мая. Mossovetinfo.ru — В начале следующей недели в Москву придет летняя жара, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам Поздняковой, в выходные в Москве ожидается теплая погода с дождями разной интенсивности, температура воздуха днем будет достигать +22 градусов.

С 17 мая температура воздуха вырастет до +27 градусов, хотя без кратковременных дождей не обойдется.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  жара 

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