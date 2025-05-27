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25.06.2025, 09:15
Льготная ипотека в мае заняла долю 80% в общем объеме выдач кредитов на покупку жилья – ОКБ
25 июня — Mossovetinfo.ru — Льготная ипотека в мае заняла долю 80% в общем объеме выдач кредитов на покупку жилья. Об эт...
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23.06.2025, 09:25
Глава ВЦИОМ: базовые потребности россиян «сегодня стоят запредельно дорого»
23 июня — Mossovetinfo.ru — Проблемы здравоохранения и образования, улучшение жилищных условий, ремонт или покупку а...
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27.05.2025, 13:44
Врачи получат право назначать своим пациентам БАДы - Госдума
27 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании 27 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях законопрое...