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Общество     25.06.2025 09:15

Льготная ипотека в мае заняла долю 80% в общем объеме выдач кредитов на покупку жилья – ОКБ

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Теги:  ипотека  кредиты  объем выдач  ОКБ 

25 июня — Mossovetinfo.ru — Льготная ипотека в мае заняла долю 80% в общем объеме выдач кредитов на покупку жилья. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) в информации об итогах выдач льготных ипотечных кредитов мае 2025 г.

«Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян в мае 2025 года. За месяц банки выдали 38,05 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 216,73 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 62% от общего количества и 80% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья», - сообщает ОКБ.

«В годовом отношении количество выдач сократилось на 54%, объем – на 51%. В мае 2024 года было выдано 83,63 тыс. льготных ипотечных кредитов на 443,99 млрд руб. Их доля составляла 63% от общего количества и 76% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средний размер льготного ипотечного кредита в мае 2025 г. составил 5,70 млн руб., что на 8% выше, чем в мае 2024 г., когда он был равен 5,28 млн руб», - отмечается в сообщении.

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в мае жителям Москвы – в среднем 8,54 млн руб., Московской области – 7,76 млн руб. и Санкт-Петербурга – 7,24 млн рублей.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, в интервью на ПМЭФ сказал, что базовые потребности россиян, в том числе улучшение жилищных условий, «сегодня стоят запредельно дорого».

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Теги: 
ипотека  кредиты  объем выдач  ОКБ 

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