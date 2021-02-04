 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Общество     04.02.2021 11:47

Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному» делу - адвокат

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Любовь Соболь  обвинение 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному делу», сообщил в своем микроблоге в Twitter ее адвокат Владимир Воронин.

В обвинении указано, что Любовь Соболь и ряд других граждан склоняли людей к участию в несанкционированной акции 23 января, что создало угрозу массового заболевания людей.

Ранее сообщалось, что на несанкционированной акции оппозиции 23 января на Пушкинской площади были 19 человек, зараженных коронавирусом.

29 января Любовь Соболь и еще четырех человек, задержанных по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированных акций, суд отправил под домашний арест.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Любовь Соболь  обвинение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:12 Другое Александр Дюков переизбран президентом РФС

12:30 Другое Хакеры начали взламывать информационные ресурсы российских больниц

11:47 Общество Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному» делу - адвокат

11:33 Город (Москва и область) Более 8 тысяч москвичей присоединились к клубу молодежного предпринимательства

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

Актуальные материалы

08:08 Общество Серьезный сбой произошел утром 4 февраля на фиолетовой ветке метро

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru