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Общество
04.02.2021, 11:47
Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному» делу - адвокат
4 февраля. Mossovetinfo.ru – Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному делу», сообщил в своем микроблоге в Twitter ее адвокат Владимир Воронин. В обвинении указано, что Любовь Соболь и ...
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Общество
04.02.2021, 11:00
Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов
4 февраля. Mossovetinfo.ru - Телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов, который ведет эту программу вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой, обсуждает с властями предложени...
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Общество
04.02.2021, 08:21
Названа причина сбоя на фиолетовой ветке метро утром 4 февраля
4 февраля. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта в своем telegram-канале назвал предварительную причину сбоя в московском метро утром 4 февраля. Он произошел на Таганско-краснопресне...