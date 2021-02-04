Общество 04.02.2021, 11:47 Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному» делу - адвокат

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Любови Соболь предъявили обвинение по «санитарному делу», сообщил в своем микроблоге в Twitter ее адвокат Владимир Воронин. В обвинении указано, что Любовь Соболь и ...