22 января. Mossovetinfo.ru – Главный редактор RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о своей госпитализации из-за проблем с сердцем.
«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», - написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маргарита Симоньян была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского после того, как ей стало плохо на совещании в администрации президента.
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