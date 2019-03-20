20 марта. Mossovetinfo.ru – Известный советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев, скончавшийся в Москве 19 марта на 94-м году жизни, будет похоронен в четверг 21 марта на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной мэрии.
Ранее сообщалось, что Союз кинематографистов России выступил с просьбой похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище, однако в итоге было принято другое решение.
Прощание с кинорежиссером пройдет в Большом центральном зале Центрального дома кинематографистов. Церемония начнется в 11:00.
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