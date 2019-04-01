1 апреля. Mossovetinfo.ru – Средняя температура воздуха в марте в Москве была выше климатической нормы на 2,8 градуса, сообщает портал «Метеоновости».



Количество осадков в марте также оказалось больше обычного – за месяц в Москве выпало 39,7 миллиметра осадков, что составляет 117% месячной нормы.



Самая низкая температура в марте была зафиксирована в ночь на 2 марта, когда столбики термометров опустились до отметки -12,1 градуса. Выше всего температура поднялась в последний день месяца, 31 марта в Москве была зафиксирована температура в 14,7 градуса тепла.



Уровень снежного покрова в начале марта составлял в Москве 31 сантиметр, к концу месяца снега в Москве осталось всего 2 сантиметра.