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Общество     05.05.2019 16:53

МЧС: гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 4 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  МЧС 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 5 мая. Об этом сообщает МЧС. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В МЧС отметили, что автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Парковать машины рекомендуется вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  МЧС 

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