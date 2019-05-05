4 мая. Mossovetinfo.ru – Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 5 мая. Об этом сообщает МЧС. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В МЧС отметили, что автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Парковать машины рекомендуется вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.
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