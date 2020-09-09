9 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Единая Россиия» Дмитрий Медведев предложил обсудить идею введения в России безусловного дохода, сообщает РИА Новости.



Медведев предложил коллегам по партии обсудить данную идею с членами правительства и профсоюзами. По словам Медведева, речь должна идти о некоей неприкосновенной минимальной сумме, которую будет выплачивать гражданам государство независимо от их социального и экономического положения, а также от рода их деятельности.



При этом Медведев подчеркнул, что идею безусловного дохода необходимо внимательно проанализировать с точки зрения финансов и экономики, однако отметил, что пандемия уже показала, насколько необходима поддержка людей для сохранения социальной стабильности.



Медведев также напомнил, что практика выплата безусловного дохода уже существует в нескольких странах.