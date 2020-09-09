 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     09.09.2020 02:07

Медведев предложил ввести в России минимальный безусловный доход

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Медведев  Единая Россия  безусловный доход 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Единая Россиия» Дмитрий Медведев предложил обсудить идею введения в России безусловного дохода, сообщает РИА Новости.

Медведев предложил коллегам по партии обсудить данную идею с членами правительства и профсоюзами. По словам Медведева, речь должна идти о некоей неприкосновенной минимальной сумме, которую будет выплачивать гражданам государство независимо от их социального и экономического положения, а также от рода их деятельности.

При этом Медведев подчеркнул, что идею безусловного дохода необходимо внимательно проанализировать с точки зрения финансов и экономики, однако отметил, что пандемия уже показала, насколько необходима поддержка людей для сохранения социальной стабильности.

Медведев также напомнил, что практика выплата безусловного дохода уже существует в нескольких странах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Медведев  Единая Россия  безусловный доход 

Возврат к списку

Лента новостей

02:18 Город (Москва и область) В центрах «Мои документы» расширен перечень госуслуг

02:07 Общество Медведев предложил ввести в России минимальный безусловный доход

01:25 Другое В WhatsApp появилось сообщение, которое ломает мессенджер

00:33 В России Россия с 9 сентября возобновляет авиасообщение с Египтом

23:32 В мире Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

Актуальные материалы

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru