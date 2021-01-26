26 января. Mossovetinfo.ru - Манифест об объединении партий СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ, ЗА ПРАВДУ и "ПАТРИОТЫ РОССИИ" в четверг, 28 января, в полдень, подпишут лидеры партий, говорится в сообщении пресс-службы партии СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ. Также в ходе встречи лидеры этих партий Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин обсудят процесс объединения. Напомним, что все три эти партии, по итогам поддержки избирателей на предыдущих выборах в Госдуму и/или в региональные законодательные собрания, имеют право выдвигать своих кандидатов на выборы в Госдуму без сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения.
20 января Сергей Миронов сообщил
журналистам, что СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ объединится с партиями ЗА ПРАВДУ и "ПАТРИОТЫ РОССИИ". Также Миронов отметил, что «такое объединение, безусловно, необходимо нашей стране». «Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму. Но не это главное. Главное – изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем», - сказал Миронов.
21 января состоялось заседание Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на котором было принято решение об партиями "ПАТРИОТЫ РОССИИ" и ЗА ПРАВДУ . Текст Заявления
ранее публиковало ИА МОССОВЕТ.
Лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин также считает, что "страна нуждается в жёсткой "левой" компоненте. "Но сначала нужна сильная левая политическая партия. Для по настоящему влиятельной партии – нужно широкое объединение. И начинать объединение необходимо прямо сейчас", – подчеркнул Прилепин.
"Новая лево-патриотическая политическая сила сможет сделать все для того, чтобы Россия стала ведущей страной мира, могущественной, процветающей державой с высоким уровнем жизни граждан, где гармонично и справедливо сочетаются интересы личности, семьи, общества и государства", - заявил ранее лидер партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" Геннадий Семигин . "Мы должны незамедлительно начать реализовывать общенародное стремление "Справедливость для всех, счастье – для каждого", – добавил Семигин.
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. "Я предлагаю это Геннадию Андреевич Зюганову давным-давно", - сказал накануне С.Миронов в прямом эфире радио "Комсомольская правда". "Нужно все-таки на платформе социализма объединяться. И вот эти хоругви Ленина и Сталина оставить в прошлом", - в то же время подчеркнул С.Миронов.
Ожидается, что юридически объединение партий будет закреплено на съездах партий в конце февраля. В том числе и на объединительном съезде после которого партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" и ЗА ПРАВДУ юридически перестанут существовать.