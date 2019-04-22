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Общество     22.04.2019 11:38

МГИК предлагает сократить время выборов в Мосгордуму на 2 часа

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Теги:  Мосгоризбирком  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  избирательные участки  время работы 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком намерен направить в Мосгордуму законопроект о сокращении времени работы избирательных участков на выборах в московский парламент на 2 часа – до 20:00, соответствующее решение было принято на заседании МГИК в понедельник.

В 2018 году перед выборами мэра Москвы время работы избирательных участков было продлено до 22:00. Теперь же, в связи с тем, что ряд участков будет наделен статусом цифровых, время работы участков предлагается совместить с временем окончания федеральных выборов и сократить время работы на 2 часа, чтобы участки закрывались в 20:00.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года экспериментального электронного голосования.


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Теги: 
Мосгоризбирком  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  избирательные участки  время работы 

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