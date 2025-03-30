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Общество     09.04.2025 08:50

Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области

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Теги:  Ефремов  исправительная колония  освобождение 

8 апреля — Mossovetinfo.ru — Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат Ефремова Юрия Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», - сказал адвокат Ефремова.
Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступило в законную силу 9 апреля.

15 сентября 2021 года, Второй кассационный суд в Москве оставил в силе приговор актеру Михаилу Ефремову, который был осужден за ДТП со смертельным исходом, совершенное в пьяном виде.

В ходе суда Ефремов заявил о своем глубоком раскаянии и попросил о снисхождении. Однако суд оставил приговор без изменения.

«Жалобу защиты Ефремова оставить без удовлетворения, апелляционное определение Московского городского суда - без изменения» - говорится в решении суда.

9 июня 2020 года Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.

8 октября Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты Ефремова, и сократил срок наказания до 7,5 года колонии.

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Теги: 
Ефремов  исправительная колония  освобождение 

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