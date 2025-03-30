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Общество
09.04.2025, 08:50
Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области
8 апреля — Mossovetinfo.ru — Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул по условно-досро...
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Общество
30.03.2025, 13:11
ДУМ Подмосковья: поджог молельного дома в Егорьевске дело рук врагов РФ
30 марта — Mossovetinfo.ru — Мусульмане Подмосковья считают поджог молельного дома в Егорьевске, осуществленный зло...
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Общество
30.03.2025, 10:36
Синьхуа опубликовала статью как «Правила из восьми пунктов» меняют Китай
30 марта — Mossovetinfo.ru — Коммунистическая партия Китая (КПК) запустила четырехмесячную кампани...