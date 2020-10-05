5 октября. Mossovetinfo.ru - Полномасштабное внедрение в гражданский оборот вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в конце октября - начале ноября, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, в настоящее время еще два крупных предприятия готовят свои производственные мощности под производство вакцины. Это позволит к концу октября или в первых числах ноября запустить вакцину в гражданский оборот.
Ранее сообщалось, что по данным опроса, только 23% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Однако, министр здравоохранения отметил, что он не знает, как проводился этот опрос, а в Минздрав поступают сведения о том, что спрос на вакцину высок как в России, так и за рубежом.
В настоящее время вакцина «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания в Москве. Они стартовали 9 сентября, в них примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.
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