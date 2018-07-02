16 июня — Mossovetinfo.ru — Сергей Митрохин в пятницу заявил об отказе от выдвижения его кандидатуры на участие в выборах мэра Москвы и партия, поддержав доводы Митрохина, решила не выдвигать другого кандидата, — сообщает пресс-служба партии по итогам прошедшей сегодня конференции московского отделения "Яблока" по выдвижению своего кандидата в мэры Москвы.
"Сергей Митрохин готов участвовать в выборах мэра Москвы исключительно с антимилитаристской повесткой. Поскольку у него нет сомнений в том, что кандидат с такой позицией не будет допущен до участия в избирательной кампании, он заявил об отказе от выдвижения его кандидатуры на должность столичного градоначальника. Партия поддержала эту позицию и решила не выдвигать другого кандидата", — отмечается в сообщении.
Напомним, что в ходе предвыбороной кампании на минувших выборах мэра в 2018 году "Яблоко" приостановило полномочия Митрохина в партии в связи с высказываниями Митрохина в связи с его высказываниями в адрес руководства партии, его действиями и бездействием после того, как партийные праймериз выиграл Яков Якубович, в тот же день отказавшийся от участия в выборах.
"Полномочия Митрохина приостановлены в связи с его высказываниями в адрес руководства в связи с выборами кандидата в мэры Москвы от партии "Яблоко". Кроме того, Митрохина обвиняют в том, что он сорвал общее собрание московского "Яблока" 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы стать единственным кандидатом от партии. Кроме того, позднее, когда федеральное бюро партии отказалось поддержать решение московской организации о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы, Митрохин подал в суд иск на партию, однако впоследствии отозвал его. В результате сам Митрохин не прошел «муниципальный барьер» и таким образом партия «Яблоко» не выставила своего кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы. По мнению руководства партии, все эти действия Митрохина нанесли "Яблоку" политический ущерб", — сообщило ИА МОССОВЕТ
2 июля 2018 года.
Сергей Митрохин, — депутат Мосгордумы (в том числе ряда предыдущих созывов - ред.), член Федерального политкомитета "Яблока", председатель партии в 2008-2015 годах, ранее — депутат Госдумы.
Для регистрации кандидатом, представителю партии "Яблока" необходимо собрать подписи избирателей в поддержку и получить от власти подписи более ста муниципальных депутатов для прохождения так называемого муниципального фильтра, называемого многими политтехнологами "заградительный барьер".
9 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил
, что будет вновь баллотироваться на пост мэра Москвы и на этот раз не в качестве самовыдвиженца, а от партии "Единая Россия".
Также ожидается, что в выборах мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября, примут участие кандидаты от парламентских партий (по алфавиту, и в таком порядке будут в бюллетене):
Гусев Дмитрий — "Справедливой Россия — За правду";
Даванков Владислав — "Новые люди";
Зюганов Леонид — КПРФ;
Собянин Сергей — "Единая Россия";
Чернышов Борис — ЛДПР.
По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве 10 сентября 2023 года
на выборах мэра будет проводиться на московской платформе.