10 марта. Mossovetinfo.ru – Кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в мегаполисе +3…+5°, по области +1…+6°. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметра ртутного столба.