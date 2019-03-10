10 марта. Mossovetinfo.ru – Кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха в мегаполисе +3…+5°, по области +1…+6°. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметра ртутного столба.
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