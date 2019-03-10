Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     10.03.2019 11:07

Мокрый дождь и снег ожидаются в Москве 10 марта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в мегаполисе +3…+5°, по области +1…+6°. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметра ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

11:07 Общество Мокрый дождь и снег ожидаются в Москве 10 марта

10:54 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: программа последнего дня фестиваля (10 марта)

21:46 Происшествия В Москве из офиса украли сумку с 2,4 миллиона рублей

13:49 Общество Владимир Этуш. Биография

13:35 Общество Умер Владимир Этуш

Актуальные материалы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru