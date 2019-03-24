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Общество     24.03.2019 10:25

Мокрый снег и дождь пройдут в Московском регионе 24 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег и дождь ожидаются в Московском регионе в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает МЧС.

В Москве и области местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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