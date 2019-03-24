24 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег и дождь ожидаются в Московском регионе в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает МЧС.



В Москве и области местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега.



Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.