Другие материалы
-
Общество
11.05.2021, 18:21
Молитвы на Ураза-байрам в московских мечетях пройдут без прихожан
11 мая. Mossovetinfo.ru — Праздничные молитвы в ряде московских мечетей в честь праздника Ураза-байрам, пройдут без прихожан в связи с коронавирусом, сообщает Духовное управление мусульман России. ...
-
Общество
11.05.2021, 12:59
Почти треть россиян ежедневно получает спам-сообщения - опрос
11 мая. Mossovetinfo.ru — Спам-сообщения ежедневно получают 29% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, 24% опрош...
-
Общество
11.05.2021, 12:10
Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей
11 мая. Mossovetinfo.ru — Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя стрельбу в казанской школе, заявил о необходимости вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде смерт...