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Общество     11.05.2021 18:21

Молитвы на Ураза-байрам в московских мечетях пройдут без прихожан

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Теги:  Ураза-байрам  коронавирус  COVID-19  молитва  ограничения 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Праздничные молитвы в ряде московских мечетей в честь праздника Ураза-байрам, пройдут без прихожан в связи с коронавирусом, сообщает Духовное управление мусульман России.

В частности, без прихожан пройдут молитвы в Московской Соборной, Исторической и Мемориальных мечетях.

Сообщается, что молитвы состоятся только при участии духовенства мечетей и представителей Духовного управления мусульман.

Это связано с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Также сообщается, что онлайн-трансляции праздничных богослужений будут организованы в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

В целях предотвращения заражения верующих коронавирусом, Духовное управление мусульман призывает верующих отметить праздник дома, в кругу семьи.

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Карта места

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Теги: 
Ураза-байрам  коронавирус  COVID-19  молитва  ограничения 

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