Молитвы на Ураза-байрам в московских мечетях пройдут без прихожан

11 мая. Mossovetinfo.ru — Праздничные молитвы в ряде московских мечетей в честь праздника Ураза-байрам, пройдут без прихожан в связи с коронавирусом, сообщает Духовное управление мусульман России.



В частности, без прихожан пройдут молитвы в Московской Соборной, Исторической и Мемориальных мечетях.



Сообщается, что молитвы состоятся только при участии духовенства мечетей и представителей Духовного управления мусульман.



Это связано с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.



Также сообщается, что онлайн-трансляции праздничных богослужений будут организованы в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.



В целях предотвращения заражения верующих коронавирусом, Духовное управление мусульман призывает верующих отметить праздник дома, в кругу семьи.