 
Актуальные темы: переговоры
Общество     12.08.2025 10:41

Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне - ВЦИОМ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  финансы  проблемы  неуверенность  молодежь 

12 августа — Mossovetinfo.ru — Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне, так считают 71% россиян и самой молодежи, сообщает ВЦИОМ по итогам телефонного опроса ВЦИОМ-Спутник, проведенного 13 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"Несмотря на расхожий стереотип о том, что молодежь отказывается от брака из-за эгоизма или легкомыслия, данные говорят об обратном: причины откладывания брака (по версии россиян и самой молодежи) сегодня прежде всего экономические — финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем дне (71% ответов), а не ценностный бунт. Особенно часто об экономических факторах говорят представители поколения цифры и миллениалы, те, для кого брачный вопрос особенно актуален", - отмечается в представленном материале Аналитического центр ВЦИОМ совместно с Национальным центром «Россия».

Финансовая неуверенность — барьер номер один, особенно для самых молодых россиян. В дополнение к этому остро звучит тема отсутствия собственного жилья: каждый четвертый считает это преградой к рождению детей:

- 54% опрошенных полагают, что заключение брака откладывается из-за ценностного индивидуализма и отхода от института семьи, 24% назвали жилищные проблемы.

- 76% респондентов уверены, что финансовые проблемы заставляют молодых людей откладывать также рождение детей;

- 49% россиян, на решение семьи о рождении второго и последующего ребенка может повлиять собственное жилье достаточной площади, 41% назвали стабильно высокий доход, 32% - государственную поддержку.

"В целом картина такова: лидируют экономические факторы, но нарастают и культурно-психологические, в том числе ценностный сдвиг (но не кризис!), формируется новая логика взросления и меняются стандарты личной готовности к браку (они уже связаны не столько с возрастом, сколько с накопленным ресурсом)", отмечается в материале ВЦИОМ.

Ранее, в интервью на ПМЭФ, глава ВЦИОМ Валерий Федоров, сказал, что базовые потребности россиян стоят запредельно дорого.
"Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня". Вот все эти вещи сегодня стоят запредельно дорого", - рассказал глава ВЦИОМ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  финансы  проблемы  неуверенность  молодежь 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:41 Общество Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне - ВЦИОМ

10:13 Мнения Информационная война «за прошлое, настоящее и будущее» идет в мире – Захарова

09:44 Город (Москва и область) В Москве 12 августа, вторник, дождливо, температура около 20 градусов

21:13 Другое Трамп вводит ряд чрезвычайных мер в Вашингтоне из-за преступности, вышедшей из-под контроля

09:26 В России Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления - Максут Шадаев

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru