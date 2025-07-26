12 августа — Mossovetinfo.ru — Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем ...

7 августа — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия – За правду» вносят в Госдуму законопр...

26 июля — Mossovetinfo.ru — Все билеты на шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распродан...