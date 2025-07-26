12 августа — Mossovetinfo.ru — Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне, так считают 71% россиян и самой молодежи, сообщает ВЦИОМ
по итогам телефонного опроса ВЦИОМ-Спутник, проведенного 13 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
"Несмотря на расхожий стереотип о том, что молодежь отказывается от брака из-за эгоизма или легкомыслия, данные говорят об обратном: причины откладывания брака (по версии россиян и самой молодежи) сегодня прежде всего экономические — финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем дне (71% ответов), а не ценностный бунт. Особенно часто об экономических факторах говорят представители поколения цифры и миллениалы, те, для кого брачный вопрос особенно актуален", - отмечается в представленном материале Аналитического центр ВЦИОМ совместно с Национальным центром «Россия».
Финансовая неуверенность — барьер номер один, особенно для самых молодых россиян. В дополнение к этому остро звучит тема отсутствия собственного жилья: каждый четвертый считает это преградой к рождению детей:
- 54% опрошенных полагают, что заключение брака откладывается из-за ценностного индивидуализма и отхода от института семьи, 24% назвали жилищные проблемы.
- 76% респондентов уверены, что финансовые проблемы заставляют молодых людей откладывать также рождение детей;
- 49% россиян, на решение семьи о рождении второго и последующего ребенка может повлиять собственное жилье достаточной площади, 41% назвали стабильно высокий доход, 32% - государственную поддержку.
"В целом картина такова: лидируют экономические факторы, но нарастают и культурно-психологические, в том числе ценностный сдвиг (но не кризис!), формируется новая логика взросления и меняются стандарты личной готовности к браку (они уже связаны не столько с возрастом, сколько с накопленным ресурсом)", отмечается в материале ВЦИОМ.
Ранее, в интервью на ПМЭФ, глава ВЦИОМ Валерий Федоров, сказал, что базовые потребности россиян стоят запредельно дорого
.
"Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня". Вот все эти вещи сегодня стоят запредельно дорого", - рассказал глава ВЦИОМ.