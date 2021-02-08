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Общество     08.02.2021 08:51

Морозы в Москве сменит рекордный снегопад

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Теги:  погода  прогноз погоды 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Аномальные морозы в Москве сменятся рекордным снегопадом. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, самым холодным с начала зимы будет вторник, 9 февраля. Снегопад придет в Москву в пятницу. Сильный снег будет идти весь день, ожидается рекордное количество осадков.

В субботу снегопад продолжится. За два дня в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что почти 70 процентов годовой нормы осадков выпало в Москве с начала зимы

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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