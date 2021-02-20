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Общество     20.02.2021 12:01

Мосгорсуд подтвердил решение о замене Навальному условного срока на реальный

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  Мосгорсуд  апелляция 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд в ходе выездного заседания отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального и подтвердил решение суда предыдущей инстанции о замене Навальному условного срока на реальный.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, заменил Навальному условный срок на реальный и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Навальный в 2014 году был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет. Ходатайство ФСИН было связано с многочисленными нарушениями Навальным испытательного срока.

Европейский суд по про человека (ЕСПЧ) 17 февраля потребовал немедленно освободить Навального. В российском Минюсте требование ЕСПЧ назвали «явным и грубым» вмешательством деятельность судебной власти России, заведомо невыполнимым, политизированным, а также противоречащим принципу верховенства закона.


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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  Мосгорсуд  апелляция 

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