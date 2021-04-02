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Общество     02.04.2021 18:12

Москалькова направила директору ФСИН обращения адвокатов Навального о медицинской помощи

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Теги:  Татьяна Москалькова  Алексей Навальный  Навальный  ФСИН  обращения 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила на рассмотрение главе ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов Алексея Навального и представителей общественности об оказании Навальному медицинской помощи в колонии, сообщает «Интерфакс».

Москалькова подчеркнула, что обеспечение прав на качественную медицинскую помощь в местах заключения, является одним из приоритетов ее деятельности в качестве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

По словам омбудсмена, у нее наметился хороший контакт с руководством ФСИН, а в вопросах охраны здоровья осужденных и заключенных наметились положительные сдвиги.

Ранее Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что он объявил голодовку в связи с отсутствием медицинской помощи.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» за многочисленные нарушения правил испытательного срока. В конце февраля Навальный был этапирован в колонию. Срок Навальный отбывает в Покровской исправительной колонии №2.

Ранее Леонид Волков в своем telegram-канале сообщил, что состояние Навального в колонии резко ухудшилось, его мучают боли в спине, которые отдают в ногу. Однако руководство ФСИН со ссылкой на результаты обследования заявило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

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Теги: 
Татьяна Москалькова  Алексей Навальный  Навальный  ФСИН  обращения 

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