28 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в День молодежи пожелал молодым жителям столицы успехов во всех начинаниях, отметив, что Москва по праву является центром молодежной жизни России.
«Мегаполис образования, науки, культуры, спорта по праву является центром молодежной жизни России. Здесь каждый может найти то, что делает человека счастливым», - написал Собянин в своем телеграм-канале.
«Желаю вам отличного настроения, благополучия, целеустремленности и удачи во всех начинаниях», — добавил Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, в День молодежи, в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодежных центров в шести российских регионах и пообщается с представителями молодежных организаций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Председатель партии Справедливая Россия, руководителя фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов в своем официальном телеграм-канале размвшляя о проблемах молодежи отметил, что за прошедшие десятилетия с появления праздника День молодежи «базовые потребности у молодежи остались, по сути, те же: хорошее образование, работа, жилье и другие условия для создания семьи, отдыха и самореализации. И как сегодня с этим? Отвечу популярной фразой: за деньги – да! А если их нет? Твои проблемы! Но это несправедливо!».
Сергей Миронов также высказал убеждение, что базовые проблемы россиян, молодежи будут обеспечены, если не строить дикий капитализм.
«Я абсолютно убежден, что нам не нужно строить дикий капитализм, где все измеряется деньгами. Молодость во все времена считалась временем выбора и возможностей – это именно то, что может и должно дать нашей молодежи современное социальное государство. Бесплатное образование, адекватные стипендии и доступные общежития, помощь в трудоустройстве и решении жилищных проблем, достойные, а не символические выплаты при рождении детей, бесплатные детские сады и многое другое. Я уверен, вместе мы этого добьемся. И тогда завтрашний день в России точно будет лучше, чем сегодняшний!».
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, в интервью на ПМЭФ сказал, что базовые потребности россиян стоят запредельно дорого
.
«Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня". Вот все эти вещи сегодня стоят запредельно дорого», - рассказал глава ВЦИОМ.