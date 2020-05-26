26 мая. Mossovetinfo.ru –Во второй половине недели Москва вернется к климатической норме, сообщает Гидрометцентр.
Тепло возвращается в Москву уже с начала недели, однако в начале неделе температура в Москве будет умеренной – до 15-19 градусов тепла в дневное время.
Начиная с четверга, 28 мая, температура воздуха в Москве в дневное время будет достигать +20 градусов и выше. В ночное время температура будет опускаться до +8.. +15 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, несмотря на потепление, в Москве ожидаются дожди.
С начала мая в Москве установилась холодная погода, а с 21 по 23 мая погода была аномально холодной, средняя температура была на 7 градусов ниже климатической нормы.
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