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Общество     26.05.2020 12:36

Москва вернется к климатической норме в последних числах мая

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Теги:  погода  Гидрометцентр  прогноз погоды 

26 мая. Mossovetinfo.ru –Во второй половине недели Москва вернется к климатической норме, сообщает Гидрометцентр.

Тепло возвращается в Москву уже с начала недели, однако в начале неделе температура в Москве будет умеренной – до 15-19 градусов тепла в дневное время.

Начиная с четверга, 28 мая, температура воздуха в Москве в дневное время будет достигать +20 градусов и выше. В ночное время температура будет опускаться до +8.. +15 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, несмотря на потепление, в Москве ожидаются дожди.

С начала мая в Москве установилась холодная погода, а с 21 по 23 мая погода была аномально холодной, средняя температура была на 7 градусов ниже климатической нормы.


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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  прогноз погоды 

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