18 марта. Mossovetinfo.ru – Опасность снегопадов Москве больше не угрожает, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева.



По словам Голубева, при нынешней погоде снег тает в воздухе не достигнув земли, поэтому если в Москве пройдут осадки, то они будут в виде дождя. По прогнозам синоптиков, даже если случится незначительное похолодание, больших снегопадов в Москве можно не ждать, снег будет идти вместе с дождем и сразу же таять.



Голубев также сообщил, что резкого потепления москвичам ждать не стоит, весна в столичный регион будет приходить постепенно.