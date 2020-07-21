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Общество     21.07.2020 14:15

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 22 июля

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Теги:  погода  прогноз погоды  предупреждение 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 22 июля в связи с ожидающимся дождем и сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в период с 09:00 до 21:00 в Москве ожидаются грозовые дожди и ветер, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  предупреждение 

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