21 июля. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 22 июля в связи с ожидающимся дождем и сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в период с 09:00 до 21:00 в Москве ожидаются грозовые дожди и ветер, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.