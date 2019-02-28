28 февраля. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 1 марта, в связи с ожидающимися ветром, метелью и гололедицей, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, что приведет к образованию гололедицы.



Кроме того, ранее сообщалось, что в пятницу в Москве ожидается аномальное падение давления. Атмосферное давление упадет до 723 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низким значениям.