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Общество     28.02.2019 12:18

Москвичей предупредили о метели, ветре и гололедице 1 марта

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Теги:  Гидрометцентр  погода  предупреждение 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 1 марта, в связи с ожидающимися ветром, метелью и гололедицей, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, что приведет к образованию гололедицы.

Кроме того, ранее сообщалось, что в пятницу в Москве ожидается аномальное падение давления. Атмосферное давление упадет до 723 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низким значениям.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  предупреждение 

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