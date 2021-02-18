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Общество     18.02.2021 08:33

Москвичей предупредили о новом снегопаде 18 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

18 февраля. Mossoveinfo.ru – В Москве 18 февраля ожидается снегопад. Об этом сообщает telegram-канал департамента транспорта. В департаменте рекомендовли отложить поездки на личном транспорте и воспользоваться городским. 

По данным центра погоды «Фобос», в Москве днем 18 февраля ожидается до 14 градусов мороза.

Сильный снегопад прошел в Москве в 19 и 20 февраля. Снег с улиц и дворов города убирали несколько дней.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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