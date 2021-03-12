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Общество     12.03.2021 14:32

Москвичей предупредили о ветре, метели и гололедице в выходные

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Теги:  погода  прогноз погоды  гидрометцентр  предупреждение 

12 марта. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до 12:00 воскресенья, 14 марта, из-за усиления ветра, метели и гололедицы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 марта, в Москве усилиться ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, местами возможна метель, на дорогах гололедица.

При этом, метель и ветер ожидаются в Москве на фоне резкого потепления, уже в субботу температура воздуха в Москве вырастет до 0, а в воскресенье - до +4 градусов.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  гидрометцентр  предупреждение 

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