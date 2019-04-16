16 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы несут цветы к посольству Франции на Большой Якиманке, в связи с пожаром, произошедшем в соборе Парижской Богоматери.
Пожар в соборе возник вечером в понедельник, 15 апреля. Потушить его удалось только к утру. В результате пожара произошло обрушение верхняя часть шпиля собора, часы, и большая часть кровли. Из огня были спасены картины и христианские реликвии, в том числе Терновый венец Христа.
Собор Парижской Богоматери является одним из символов Парижа. Его возведение началось еще в XII веке и закончилось в 1345 году. Ежегодно собор посещают до 14 миллионов туристов
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