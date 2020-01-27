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Общество     27.01.2020 08:35

Москвичи обсудят влияние поправок в Конституцию РФ на их жизнь

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Теги:  конституция  Мосгордума  Госдума  законы  законопроекты  документы  Владимир Путин  Путин  МГД  Магомет Яндиев  Яндиев 

27 января. Mossovetinfo.ru - В Москве состоится широкое общественное обсуждение поправок в Конституцию РФ, предложенных Президентом Владимиром Путиным. С такой инициативой выступил депутат Московской городской Думы, глава Московского центра городского развития (МЦГР) Магомет Яндиев. К участию в общественном обсуждении будут приглашены депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты Москвы, профессиональные юристы, общественные деятели и инициативные жители Москвы.

Московский центр городского развития запустит специальный сайт, который позволит жителям столицы не только представить свои предложения в Конституцию, но и предварительно их обсудить в режиме краудсорсинга. Эксперты МЦГР обобщат поступившие предложения и передадут их на рассмотрение властям. Кроме того, будет организована серия общественных обсуждений, по результатам которых эксперты МЦГР подготовят публичный аналитический доклад.

«Внесение поправок в Конституцию, принятых Государственной Думой в первом чтении, окажет большое влияние на жизнь страны. Но особый интерес для москвичей представляет информация о том, что и как изменится в их повседневной жизни. Нужно провести серьезную аналитическую и разъяснительную работу о смысле предлагаемых изменений перед тем, как будет проведена процедура голосования» - отметил Яндиев.

Старт проекта общественного обсуждения и его презентация состоятся на брифинге для СМИ, который будет проведен в начале февраля.

Магомед Яндиев - кандидат экономических наук, депутат Мосгордумы, избранный в 2019 году по 45 избирательному округу. АНО «Московский центр городского развития» - некоммерческая организация, созданная экспертами в области городского развития для независимого обсуждения городской повестки и квалифицированного анализа городских программ развития Москвы.

Оперативные комментарии можно получить по телефону: + 7 903 769 93 93

15 января 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Президент отметил, что считает необходимым провести всенародное голосование, на которое должны быть вынесены предложенные поправки. Законопроект в настоящее время рассматривает Госдума. 23 января документ единогласно был принят в первом чтении.

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Теги: 
конституция  Мосгордума  Госдума  законы  законопроекты  документы  Владимир Путин  Путин  МГД  Магомет Яндиев  Яндиев 

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