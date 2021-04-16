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Общество     16.04.2021 08:06

Москвичи выберут общее название для городских ярмарок

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Теги:  ярмарки выходного дня  голосование 

16 апреля. Mossovetinfo.ru - В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвящённое московским ярмаркам.

Сейчас в столице действуют уже 45 круглогодичных ярмарок, в этом году планируется оборудовать еще около 20. Предлагаем объединить все городские ярмарки нового формата под единым узнаваемым брендом — дать им название и придумать логотип.

Москвичи ответят на вопрос: « Как вы считаете, какое название подойдет для круглогодичных ярмарок нового формата?»

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Карта места

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Теги: 
ярмарки выходного дня  голосование 

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