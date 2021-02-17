 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     17.02.2021 17:44

Москву в праздничные выходные ждет «температурная пила»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие праздничные выходные февраля москвичей ждет «температурная пила», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По словам Волосюк, температура воздуха в выходные в Москве будет крайне резко меняться, синоптики называют такой температурный график «пилой».

В ночь на воскресенье, 22 февраля температура воздуха в Москве ожидается в районе 15 градусов мороза, однако уже днем она вырастет до -8 градусов.

В ночь на понедельник, 22 февраля, температура вновь упадет до -12 градусов, но уже днем вырастет до -2.. -7 градусов.

Во вторник, 23 февраля снова ожидается резкое похолодание, в утренние часы температура опустится до 16-18 градусов мороза, а в дневное время морозы немного ослабнут: -9.. -14 градусов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

19:44 В России Минздрав одобрил переход к третей фазе испытаний вакцины «Спутник Лайт»

19:13 Город (Москва и область) Южный вестибюль станции метро «Динамо» закроют на 3 месяца с 21 февраля

18:37 Власть Минюст прокомментировал требование ЕСПЧ об освобождении Навального

17:44 Общество Москву в праздничные выходные ждет «температурная пила»

17:12 Общество ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального - адвокат

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru