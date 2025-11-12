МВД рекомендует единственный безопасный алгоритм после мошенничества

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Единственный безопасный алгоритм после мошенничества, это заявления и обращения в полицию и банк, работа с проверенными структурами. Об этом сообщила официальный телеграм-канал УБК МВД России (УБК - Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий).



«Единственный безопасный алгоритм после мошенничества: заявление в полицию, обращение в банк, в прокуратуру, работа с проверенными государственными сервисами и юридическими структурами», - говорится в сообщении МВД обобщающим ситуацию с повторны обман жертв мошенничества.



МВД обобщает как работает «вторая волна» при мошенничестве, когда пострадавший находится в уязвленном состоянии.



«➕Повторный обман жертв мошенничества: как работает «вторая волна»

После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным. В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая экосистема персонажей, которые работают исключительно на уязвленное состояние пострадавших. Формально они предлагают помощь, но фактически создают условия для нового преступления.

Кого там можно встретить:

➡️«Юристы», которые не имеют ни лицензии, ни офиса, ни документов. Они уверяют, что знают «особые лазейки» и могут «вернуть средства», а затем вымогают деньги за фиктивные консультации, платные обращения и «подачу ходатайств», которые никто никогда не увидит.

➡️«Хакеры широкого профиля».

По легенде — способны «отследить деньги», «заблокировать карту злоумышленника» или «вернуть перевод». В реальности — обычные мошенники, которые используют техническую терминологию и продают воздух.

➡️«Оперативные следователи».

Они якобы «ищут потерпевших» или «работают в госпрограмме». Такие персонажи играют на доверии к силовым структурам и выкачивают деньги под предлогом «помощи следствию».

➡️«Решалы», якобы когда-то работавшие в мошеннических кол-центрах. Пользуясь эмоциональным состоянием жертвы, предлагают «решить вопрос через людей с той стороны».

