 
Актуальные темы: переговоры
Общество     28.11.2025 11:05

МВД рекомендует единственный безопасный алгоритм после мошенничества

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МВД  мошенничество  пострадавшие  алгоритм действий  что делать  заявление в полицию 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Единственный безопасный алгоритм после мошенничества, это заявления и обращения в полицию и банк, работа с проверенными структурами. Об этом сообщила официальный телеграм-канал УБК МВД России (УБК - Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий).

«Единственный безопасный алгоритм после мошенничества: заявление в полицию, обращение в банк, в прокуратуру, работа с проверенными государственными сервисами и юридическими структурами», - говорится в сообщении МВД обобщающим ситуацию с повторны обман жертв мошенничества.

МВД обобщает как работает «вторая волна» при мошенничестве, когда пострадавший находится в уязвленном состоянии.

«➕Повторный обман жертв мошенничества: как работает «вторая волна»
После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным. В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая экосистема персонажей, которые работают исключительно на уязвленное состояние пострадавших. Формально они предлагают помощь, но фактически создают условия для нового преступления.
Кого там можно встретить:
➡️«Юристы», которые не имеют ни лицензии, ни офиса, ни документов. Они уверяют, что знают «особые лазейки» и могут «вернуть средства», а затем вымогают деньги за фиктивные консультации, платные обращения и «подачу ходатайств», которые никто никогда не увидит.
➡️«Хакеры широкого профиля».
По легенде — способны «отследить деньги», «заблокировать карту злоумышленника» или «вернуть перевод». В реальности — обычные мошенники, которые используют техническую терминологию и продают воздух.
➡️«Оперативные следователи».
Они якобы «ищут потерпевших» или «работают в госпрограмме». Такие персонажи играют на доверии к силовым структурам и выкачивают деньги под предлогом «помощи следствию».
➡️«Решалы», якобы когда-то работавшие в мошеннических кол-центрах. Пользуясь эмоциональным состоянием жертвы, предлагают «решить вопрос через людей с той стороны».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МВД  мошенничество  пострадавшие  алгоритм действий  что делать  заявление в полицию 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:05 Общество МВД рекомендует единственный безопасный алгоритм после мошенничества

07:22 Происшествия Ночью силы ПВО уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву - Собянин

18:36 В мире Украинец, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», передан Италией в ФРГ

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

08:21 Другое Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ (ОБНОВЛЕНО,п-с Яндекс)

Актуальные материалы

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru