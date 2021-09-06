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Общество     06.09.2021 11:24

На этой неделе в Москву придет бабье лето

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Теги:  погода  прогноз погоды  бабье лето 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Синоптики прогнозируют, что на текущей неделе в столицу придет бабье лето. Уже в среду, 8 сентября, температура воздуха может быть выше 15 градусов тепла.

Во вторник ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 10–15 градусов. По предварительным прогнозам, в четверг может потеплеть до 19 градусов.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, холодную погоду, державшуюся на прошлой неделе, можно назвать предтечей потепления и грядущего бабьего лета.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  бабье лето 

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