9 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская городская избирательная комиссия объявила тендер на информирование избирателей о выборах в Мосгордуму, материалы опубликованы на официальном портале госзакупок.



Максимальная цена, которую планируется потратить на эти цели составляет 49,5 миллиона рублей. Победитель тендера будет определен в мае.



Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.