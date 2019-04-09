9 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская городская избирательная комиссия объявила тендер на информирование избирателей о выборах в Мосгордуму, материалы опубликованы на официальном портале госзакупок.
Максимальная цена, которую планируется потратить на эти цели составляет 49,5 миллиона рублей. Победитель тендера будет определен в мае.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.
10:51 В России Приток мигрантов в Россию в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю
10:29 Общество На информирование избирателей о выборах в Мосгордуму потратят почти 50 миллионов рублей
09:56 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы и троллейбусы на юго-востоке Москвы перевезли 8 апреля более 720 тысяч пассажиров
09:25 Происшествия В 2018 году на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похищено 1,6 миллиарда рублей
08:51 Город (Москва и область) «Библионочь-2019»: программу акции выбрали участники проекта «Активный гражданин»
08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах