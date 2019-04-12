12 апреля. Mossovetinfo.ru – Ко Дню космонавтики на портале «Узнай Москву» появился новый экскурсионный маршрут. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В маршрут включены семь знаковых мест, связанных с развитием советской и российской космической науки. Прогулка начнется в Музее космонавтики, а завершится в Мемориальном доме-музей академика С.П. Королева.



Маршрут подготовили сотрудники Музея космонавтики и космонавт Александр Лавейкин. Общая длительность его полета (1987 год) составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Во время пребывания на станции Лавейкин три раза выходил в открытый космос, где провёл в общей сложности 8 часов 48 минут.



Подробное описание экскурсионного тура можно найти в разделе «Маршруты» на портале «Узнай Москву».