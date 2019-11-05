5 ноября. Mossovetinfo.ru – На участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов записались более 1100 человек, сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков перед стартом слушаний.



Слушания проводятся во вторник, 5 ноября. Планируется, что слушания должны уложиться в 5 часов, каждый участник может выступать не более 1 раза и задавать не более 1 вопроса.



Подробнее о публичных слушаниях по проекту городского бюджета можно узнать здесь.