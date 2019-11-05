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Общество     05.11.2019 13:31

На публичные слушания по проекту бюджета Москвы зарегистрировались более 1100 человек

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Теги:  бюджет Москвы  Общественная палата  публичные слушания 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – На участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов записались более 1100 человек, сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков перед стартом слушаний.

Слушания проводятся во вторник, 5 ноября. Планируется, что слушания должны уложиться в 5 часов, каждый участник может выступать не более 1 раза и задавать не более 1 вопроса.

Подробнее о публичных слушаниях по проекту городского бюджета можно узнать здесь.


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Теги: 
бюджет Москвы  Общественная палата  публичные слушания 

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