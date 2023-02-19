 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     19.02.2023 15:38

На ВДНХ подготовили программу ко Дню защитника Отечества

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  День защитника Отечества  программа  Сергунина 

19 февраля, Mossovetinfo.ru - На ВДНХ в честь Дня защитника Отечества подготовлена культурно-познавательная программа. 23 февраля гостей выставки ждут экскурсии, лекции, кинопоказы и выступления духовых оркестров, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, информирует пресс-служба ВДНХ.

«23 февраля, в День защитника Отечества, гостей ВДНХ ждут экскурсии по территории выставки, в центре «Космонавтика и авиация» и музее славянской письменности «Слово», мультфильмы и кино. Весь день духовые оркестры будут исполнять на Центральной аллее патриотические песни. Главной темой программы, безусловно, будет героизм и отвага», — рассказала Наталья Сергунина.

С программой можно ознакомиться на сайте ВДНХ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  День защитника Отечества  программа  Сергунина 

Возврат к списку

Лента новостей

15:53 Другое Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет

15:38 Общество На ВДНХ подготовили программу ко Дню защитника Отечества

16:45 AFAD: при землетрясении в Турции погибли 40 642 человека

14:56 Город (Москва и область) Сергунина: Участниками программы «Сделано в Москве» стали уже 1,5 тыс. предпринимателей

11:25 Общество Депутата Госдумы Дмитрия Гусева выдвинут в качестве кандидата на выборах мэра Москвы

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru