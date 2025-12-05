Надо без слов обрывать звонки от незнакомцев - НАК

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Без слов надо бросать трубку при звонках незнакомцев, чтобы мошенники не использовали образец голоса абонента в преступных целях, советуют в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).



Если вам позвонили или вы получили каким-то другим способом информацию от незнакомого вам абонента, положите трубку. Не искушайте судьбу, положите трубку, даже не пытайтесь общаться. Потому что - про искусственный интеллект говорили, - достаточно пары ваших слов, которые потом можно будет использовать против вас, - сказал официальный представитель НАК Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы Россия сегодня, сообщает РИА Новости.



Если же общение состоялось и вызвало настороженность, надо немедленно обратиться в правоохранительные органы – в ФСБ, МВД, отметил он.



Обращайтесь, не откладывая в долгий ящик. Потому что упреждающий шаг может не только обезопасить вас, но и удержать людей рядом с вами от опрометчивых действий и предупредить преступления, - подчеркнул Пржездомский.



Также на пресс-конференции Андрей Пржездомский отметил, что спецслужбы Украины используют соцсети для вовлечения молодежи в террористическую деятельность. «Это основной инструмент», и это уже поставлено на поток. Он также сказал, что терроризм постоянно меняется, модифицируется, - мы ощущаем это в реальном соприкосновении, при осуществлении мер по противодействию, не только боевому противодействию, но и профилактическому противодействию идеологии терроризма - происходит своего рода приспособление к обстановке.