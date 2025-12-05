Другие материалы
-
Общество
17.12.2025, 11:10
Надо без слов обрывать звонки от незнакомцев - НАК
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Без слов надо бросать трубку при звонках незнакомцев, чтобы мошенники не использовали...
-
Общество
06.12.2025, 10:45
«Группа «Альфа». Первые полвека». Выставка к юбилею группы антитеррора
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Выставочный проект, «Группа «Альфа». Первые полвека», посвященный юбилею легендарной ...
-
Общество
05.12.2025, 10:51
Контрнаступление под Москвой в 1941 году укрепило веру в Победу - Собянин
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с 84-й годовщиной начала контрнаступления ...