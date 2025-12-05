 
Актуальные темы: переговоры
Общество     17.12.2025 11:10

Надо без слов обрывать звонки от незнакомцев - НАК

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  звонки  мошенники  безопасность  НАК  мнение  Пржездомский  соцсети  Украина  терроризм  молодежь 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Без слов надо бросать трубку при звонках незнакомцев, чтобы мошенники не использовали образец голоса абонента в преступных целях, советуют в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Если вам позвонили или вы получили каким-то другим способом информацию от незнакомого вам абонента, положите трубку. Не искушайте судьбу, положите трубку, даже не пытайтесь общаться. Потому что - про искусственный интеллект говорили, - достаточно пары ваших слов, которые потом можно будет использовать против вас, - сказал официальный представитель НАК Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы Россия сегодня, сообщает РИА Новости.

Если же общение состоялось и вызвало настороженность, надо немедленно обратиться в правоохранительные органы – в ФСБ, МВД, отметил он.

Обращайтесь, не откладывая в долгий ящик. Потому что упреждающий шаг может не только обезопасить вас, но и удержать людей рядом с вами от опрометчивых действий и предупредить преступления, - подчеркнул Пржездомский.

Также на пресс-конференции Андрей Пржездомский отметил, что спецслужбы Украины используют соцсети для вовлечения молодежи в террористическую деятельность. «Это основной инструмент», и это уже поставлено на поток. Он также сказал, что терроризм постоянно меняется, модифицируется, - мы ощущаем это в реальном соприкосновении, при осуществлении мер по противодействию, не только боевому противодействию, но и профилактическому противодействию идеологии терроризма - происходит своего рода приспособление к обстановке.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
звонки  мошенники  безопасность  НАК  мнение  Пржездомский  соцсети  Украина  терроризм  молодежь 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:10 Общество Надо без слов обрывать звонки от незнакомцев - НАК

06:25 Город (Москва и область) Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря

06:08 Мнения Талант спецпосланника Уиткоффа позволяет заключать сделки без развязывания третьей мировой - Трамп

05:52 В мире Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры попавшие под санкции в Венесуэле

21:01 Власть Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru