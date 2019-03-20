20 марта. Mossovetinfo.ru – Несмотря на то, что температура воздуха в Москве превышает норму, настоящая весна придет в столицу только в середине апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, несмотря на то, что в дневное время температура воздуха в Москве повышается до 7 градусов тепла, в ночное время она снова опускается ниже нуля. По мнению синоптиков, такая погода продлится до конца марта. И хотя в ближайшие дни в Москве может даже сойти снег, настоящей весной такую погоду назвать нельзя.
По словам Вильфанда, полноценная климатическая весна наступит тогда, когда среднесуточная температура полностью перейдет в плюсовые значения, а в дневное время воздух будет прогреваться до 13-15 градусов тепла. Ожидается, что такая погода наступит примерно в середине апреля.
09:43 В России Глава Республики Алтай подал в отставку
09:38 Город (Москва и область) Новый пешеходный мост в Московском зоопарке начнут строить в мае
09:23 В мире Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу
08:48 Общество Настоящая весна придет в Москву в апреле
08:38 Происшествия Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей