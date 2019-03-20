20 марта. Mossovetinfo.ru – Несмотря на то, что температура воздуха в Москве превышает норму, настоящая весна придет в столицу только в середине апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, несмотря на то, что в дневное время температура воздуха в Москве повышается до 7 градусов тепла, в ночное время она снова опускается ниже нуля. По мнению синоптиков, такая погода продлится до конца марта. И хотя в ближайшие дни в Москве может даже сойти снег, настоящей весной такую погоду назвать нельзя.



По словам Вильфанда, полноценная климатическая весна наступит тогда, когда среднесуточная температура полностью перейдет в плюсовые значения, а в дневное время воздух будет прогреваться до 13-15 градусов тепла. Ожидается, что такая погода наступит примерно в середине апреля.