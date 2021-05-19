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Общество     19.05.2021 17:42

Настоящее лето придет в Москву в середине июня

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Теги:  погода  прогноз погоды  лето 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Настоящее лето придет в Москву в середине июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, в первой половине июня температура в Москве будет чуть ниже нормы, а с середины месяца температура вернется в нормальное русло, наступит настоящее лето. В июле и августе теплая погода в Москве сохранится.

Ранее Тишковец сообщил, что конец мая и начало июня в Москве будут прохладными, практически ежедневно будут идти кратковременные дожди.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  лето 

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